***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.03.2022 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01-01-18208 sayılı izin yazısına istinaden Fon unvanında ve yatırım stratejisinde değişikliğe gidilmiştir.
Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bu bildirimin ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008691
BIST
14:522.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,89
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
14:5214,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2210
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6716
En Düşük
14,4349
14:5216,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3186
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
14:52948,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,77
|Açılış
|: 948,24
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler14:52
|GZNMI
|16,94
|404.104
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|388.922
|% 9,94
|
|AVOD
|1,87
|79.664.686
|% 8,72
|
|SASA
|55,15
|1.902.975.654
|% 8,67
|
|SNGYO
|5,96
|47.456.632
|% 7,97
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,73
|13.912.273
|% -7,14
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|RYSAS
|4,34
|12.740.849
|% -5,24
|
|THYAO
|25,90
|3.997.830.839
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,53
|2.205.232.045
|% -0,41
|
|SASA
|55,15
|1.902.975.654
|% 8,67
|
|KOZAL
|140,10
|1.690.900.640
|% -3,11
|
|SISE
|13,32
|1.363.638.662
|% 3,18
|
|ODAS
|1,47
|237.882.752
|% 3,52
|
|THYAO
|25,90
|3.997.830.839
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,53
|2.205.232.045
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,65
|503.912.747
|% 0,83
|
|SISE
|13,32
|1.363.638.662
|% 3,18
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6645
|14,6716
|% 1,53
|
|Euro
|16,0943
|16,1230
|% 2,02
|
|Sterlin
|19,1937
|19,2900
|% 1,63
|
|Frank
|15,7099
|15,8045
|% 1,35
|
|Riyal
|3,8906
|3,9102
|% 1,26
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-36,61
|
|Altın Gr.
|947
|948
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|-4,08
|