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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.03.2022 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasa Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01-01-18208 sayılı izin yazısına istinaden Fon unvanında ve yatırım stratejisinde değişikliğe gidilmiştir.
Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bu bildirimin ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008691


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GRSEL 9,07 388.922 % 9,94  
AVOD 1,87 79.664.686 % 8,72  
SASA 55,15 1.902.975.654 % 8,67  
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Altın Gr. 947 948 -6,37  
Cumhuriyet 6.282 6.377 34,00  
Tam 6.255 6.416 38,92  
Yarım 3.023 3.104 18,83  
Çeyrek 1.516 1.552 9,41  
Gümüş.Ons 26,11 26,15 -0,31  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,01  
B. Petrol 124 124 -4,08  
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