***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01-01-18208 sayılı izin yazısına istinaden Fon unvanında ve yatırım stratejisinde değişikliğe gidilmiştir.Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bu bildirimin ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008691BIST