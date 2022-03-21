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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.03.2022 15:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

        Fon izahnamesinin 6.1. Katılma Payı Alım Esasları, 6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları, 6.3. Katılma Payı Satım Esasları ve 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları nolu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
           Değişiklik kapsamına ve değişikliğin yürürlüğe giriş tarihine ekli duyuru metninden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011730


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Tam 6.044 6.196 15,89  
Yarım 2.921 2.997 7,68  
Çeyrek 1.465 1.499 3,84  
Gümüş.Ons 25,03 25,07 0,09  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,01  
B. Petrol 113 113 4,64  
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