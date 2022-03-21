***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 15:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon izahnamesinin 6.1. Katılma Payı Alım Esasları, 6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları, 6.3. Katılma Payı Satım Esasları ve 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları nolu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklik kapsamına ve değişikliğin yürürlüğe giriş tarihine ekli duyuru metninden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011730
BIST
16:352.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 31,16
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
16:3514,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
16:3516,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
16:35916,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,96
|Açılış
|: 916,90
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PENTA
|419,20
|36.050.767
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|36.827.454
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.983
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|59.831.374
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|68.966.065
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|160.958.333
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,94
|2.913.839
|% -6,91
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,96
|1.707.354.605
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,94
|1.487.821.261
|% 1,29
|
|EREGL
|36,28
|1.471.271.596
|% 0,33
|
|GARAN
|11,85
|1.328.607.216
|% 0,17
|
|SISE
|13,96
|1.112.771.507
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,04
|715.974.491
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,31
|348.697.782
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,58
|409.952.327
|% 1,99
|
|GARAN
|11,85
|1.328.607.216
|% 0,17
|
|PETKM
|8,80
|890.067.803
|% 1,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8204
|14,8219
|% 0,22
|
|Euro
|16,3656
|16,3785
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4820
|19,5797
|% 0,26
|
|Frank
|15,8550
|15,9505
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,23
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,31
|
|Altın Gr.
|916
|916
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.165
|15,00
|
|Tam
|6.044
|6.196
|15,89
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|7,68
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,64
|
Seans Raporu
16:35
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16:50GLCVY
Yüzde 4.68 oranında artışla 11.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 571 adet işlem
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 06 artarak (% 1.45 ) 1, 967
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SONME, AKMGY, AYCES, IDEAS, DGGYO, OLMK, MAALT, KAPLM, PENTA, AYEN
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16:49
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