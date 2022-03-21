***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin 6.1. Katılma Payı Alım Esasları, 6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları, 6.3. Katılma Payı Satım Esasları ve 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları nolu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Değişiklik kapsamına ve değişikliğin yürürlüğe giriş tarihine ekli duyuru metninden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011730BIST