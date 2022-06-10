***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2022 15:04
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2022 tarih ve :E-12233903-350.05.01-22430 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.498.170. TL, artırılarak, 6.001.830 TL den 7.500.000 TL 'ye yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
ESKİ
YENİ
Pay Tutarı (TL)
Pay oranı
Pay Tutarı (TL)
Pay oranı
ATA HOLDİNG A.Ş.
4,629,490.612
77.13465%
5,785,098.810
77.13465%
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
1,364,698.300
22.73804%
1,705,352.742
22.73804%
DURAN UĞUR
3,820.544
0.06366%
4,774.224
0.06366%
ÖMER FARUK IŞIK
3,820.544
0.06366%
4,774.224
0.06366%
TOPLAM
6,001,830.000
100%
7,500,000.00
100%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036700
BIST
15:532.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,54
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5317,0639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0537
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5318,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,2511
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:531.011,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,81
|Açılış
|: 1.011,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MAVI
|47,30
|87.289.123
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.700.852
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.445.610
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.346.873
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.781.048
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.587.431
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|158.246.265
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,61
|94.649.986
|% -5,97
|
|DOCO
|1.563,10
|26.632.627
|% -4,69
|
|THYAO
|47,64
|4.201.582.073
|% -1,45
|
|SISE
|22,58
|1.462.881.074
|% -1,66
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.381.051
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|601.239.208
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,15
|751.321.140
|% -0,24
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|TSKB
|2,43
|322.505.772
|% 1,67
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0198
|17,0639
|% -0,31
|
|Euro
|17,9492
|18,0054
|% -1,38
|
|Sterlin
|21,1239
|21,2299
|% -1,21
|
|Frank
|17,2728
|17,3769
|% -0,95
|
|Riyal
|4,5388
|4,5615
|% -0,48
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-5,95
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-19,42
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|-146,00
|
|Tam
|6.616
|6.786
|-142,77
|
|Yarım
|3.198
|3.283
|-69,06
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|-34,54
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,20
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,79
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08BOSSA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 015 adet işlem
-
16:06HEKTS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 486, 824 adet işlem
-
16:04MAGEN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 273 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 71 kaybederek (% -0.16 ) 2, 304
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, SILVR, UFUK, BRKO, MAVI, AVHOL