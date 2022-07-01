***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 15:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
1 Ocak 2022 – 1 Temmuz 2022 (2022 ilk yarı) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (AYA), pay başına 0,164684216 TL (16,4684216 Kuruş) ve toplamda 1.567.598,09 TL olmak üzere kar payı ödemesini 1 Temmuz 2022 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040719
BIST
16:182.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 42,51
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.451
En Düşük
2.400
16:1816,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0639
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
16:1817,4382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0892
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4136
16:18966,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,46
|Açılış
|: 966,47
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ISSEN
|28,16
|59.918.701
|% 10,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.168.627.024
|% 9,41
|
|OZKGY
|5,99
|39.189.221
|% 8,71
|
|OZKGY
|5,99
|39.189.221
|% 8,71
|
|FENER
|45,30
|169.101.470
|% 8,63
|
|RTALB
|7,03
|111.705.684
|% -5,76
|
|OYAYO
|8,14
|2.518.784
|% -5,57
|
|GLRYH
|3,22
|36.655.131
|% -5,57
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,26
|14.151.526
|% -4,41
|
|THYAO
|49,28
|4.348.743.693
|% 5,30
|
|SISE
|21,28
|1.435.849.556
|% -1,02
|
|KOZAL
|186,00
|1.168.627.024
|% 9,41
|
|EREGL
|27,18
|1.000.017.311
|% 0,15
|
|TUPRS
|271,00
|848.468.189
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,46
|504.153.132
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,66
|295.572.122
|% 0,76
|
|ODAS
|2,91
|309.916.879
|% 0,69
|
|THYAO
|49,28
|4.348.743.693
|% 5,30
|
|ISCTR
|4,55
|330.003.961
|% 3,88
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7530
|16,7653
|% 0,40
|
|Euro
|17,4296
|17,4487
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,0617
|20,1623
|% -1,02
|
|Frank
|17,3385
|17,4429
|% -0,40
|
|Riyal
|4,4522
|4,4745
|% 0,39
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,46
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.565
|-26,00
|
|Tam
|6.460
|6.559
|-31,00
|
|Yarım
|3.162
|3.207
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.603
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,73
|
Seans Raporu
16:14
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16:29OZKGY
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16:28XU030
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
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16:28XU100
Endeks 2, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 21, 595.00 milyon TL de