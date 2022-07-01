Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.07.2022 15:58
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1 Ocak 2022 – 1 Temmuz 2022 (2022 ilk yarı) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (AYA), pay başına 0,164684216 TL (16,4684216 Kuruş) ve toplamda 1.567.598,09 TL olmak üzere kar payı ödemesini 1 Temmuz 2022 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040719


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:182.448
Değişim :  1,77% |  42,51
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.451 En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 59.918.701 % 10,00  
KOZAL 186,00 1.168.627.024 % 9,41  
OZKGY 5,99 39.189.221 % 8,71  
OZKGY 5,99 39.189.221 % 8,71  
FENER 45,30 169.101.470 % 8,63  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Dolar 16,7530 16,7653 % 0,40  
Euro 17,4296 17,4487 % -0,45  
Sterlin 20,0617 20,1623 % -1,02  
Frank 17,3385 17,4429 % -0,40  
Riyal 4,4522 4,4745 % 0,39  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -12,46  
Altın Gr. 967 967 -2,58  
Cumhuriyet 6.468 6.565 -26,00  
Tam 6.460 6.559 -31,00  
Yarım 3.162 3.207 -15,00  
Çeyrek 1.584 1.603 -8,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 -0,62  
Gümüş Gr. 10,58 10,60 -0,30  
B. Petrol 112 112 2,73  
Seans Raporu 16:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru