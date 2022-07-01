***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2022 – 1 Temmuz 2022 (2022 ilk yarı) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (AYA), pay başına 0,164684216 TL (16,4684216 Kuruş) ve toplamda 1.567.598,09 TL olmak üzere kar payı ödemesini 1 Temmuz 2022 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040719BIST