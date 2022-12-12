***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2022 11:56
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2022 tarihli yazısı ile kuruluşuna izin verilen Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086585
BIST
16:225.189
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 183,84
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:2218,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:2219,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0827
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:221.072,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.072,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:22
|POLTK
|1.272,70
|31.004.238
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.156.645
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.055.486
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|157.197.156
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|130.604.423
|% -6,75
|
|IDEAS
|48,06
|64.129.719
|% -5,39
|
|MRGYO
|4,93
|76.244.182
|% -4,46
|
|IDGYO
|4,83
|19.662.157
|% -4,36
|
|THYAO
|143,10
|8.573.211.890
|% 1,49
|
|SAHOL
|41,04
|7.515.986.554
|% 2,34
|
|ASELS
|57,45
|5.935.480.386
|% 7,38
|
|EREGL
|41,50
|4.303.733.155
|% 2,47
|
|YKBNK
|11,66
|4.282.646.807
|% 2,73
|
|EKGYO
|7,84
|4.075.107.517
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,81
|1.083.314.383
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.282.646.807
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,22
|3.553.034.241
|% 6,15
|
|TSKB
|4,22
|1.299.897.040
|% 6,57
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6424
|18,6479
|% 0,04
|
|Euro
|19,7000
|19,7178
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8319
|22,9464
|% 0,23
|
|Frank
|19,8999
|20,0198
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,10
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.227
|7.275
|10,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|-0,26
|