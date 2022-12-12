***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2022 tarihli yazısı ile kuruluşuna izin verilen Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon İçtüzüğühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086585BIST