***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 (2022 İkinci yarı) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,036424146 TL (3,6424146 Kuruş) ve toplamda 383.659,32 TL olmak üzere kar payı ödemesini 2 Ocak 2023 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092412BIST