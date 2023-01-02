***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 20:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 (2022 İkinci yarı) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,036424146 TL (3,6424146 Kuruş) ve toplamda 383.659,32 TL olmak üzere kar payı ödemesini 2 Ocak 2023 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092412
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0700
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.097,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7078
|18,7116
|% 0,05
|
|Euro
|19,9317
|19,9570
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,4709
|22,5836
|% -0,30
|
|Frank
|20,1315
|20,2528
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.437
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.601
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
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17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem