***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşme degˆis¸ikligˆine ilişkin Ticaret Bakanlığınca izin verildiğine dair E-50035491-431.02-00082626369 sayılı bildirim yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.Ekte yer alan onaylı tadil metni yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112315BIST