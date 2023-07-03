***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 (2023 yılı birinci dönem) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,668605 TL (66,8605 Kuruş) ve toplamda 5.477.067,35 TL olmak üzere kar payı ödemesini 03 Temmuz 2023 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163544BIST