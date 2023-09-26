***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-42499 sayılı, 22.09.2023 tarihli yazısı ile Şirketinizin 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. Ekli tadil metni uyarınca sermaye artışının tamamlanması ve esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197472BIST