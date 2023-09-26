***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.09.2023 18:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-42499 sayılı, 22.09.2023 tarihli yazısı ile Şirketinizin 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. Ekli tadil metni uyarınca sermaye artışının tamamlanması ve esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197472
BIST
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18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0295
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.666,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.666,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2489
|27,2560
|% 0,18
|
|Euro
|28,8113
|28,8587
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,0794
|33,2453
|% -0,14
|
|Frank
|29,6877
|29,8665
|% -0,09
|
|Riyal
|7,2450
|7,2813
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-14,74
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.049
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem