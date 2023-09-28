***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.09.2023 17:53
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-42499 sayılı, 22.09.2023 tarihli yazısı ile Şirketinizin 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. Sermaye artışının tamamlanması ve esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle ekli yönetim kurulu kararı alınmıştır. Gerekli başvurular yapılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197956
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5134
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,6903
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1118
En Düşük
28,4258
17:591.640,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.639,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4106
|27,4173
|% 1,91
|
|Euro
|29,0812
|29,1118
|% 2,43
|
|Sterlin
|33,3698
|33,5371
|% 2,56
|
|Frank
|29,8025
|29,9820
|% 2,51
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,45
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|19,46
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.936
|11.041
|-62,00
|
|Yarım
|5.485
|5.543
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.772
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,33
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem