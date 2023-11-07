***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31/10/2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-44340 sayılı izni ile Şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.000.000. TL artırılarak,7.500.000 TL den 32.500.000 TL 'ye yükseltilmesi talebimiz olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215160BIST