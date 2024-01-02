***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 15:51
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
1 Temmuz 2023 – 29 Aralık 2023 (2023 yılı ikinci dönem) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,12084 TL (12,084 Kuruş) ve toplamda 1.083.786,26 TL olmak üzere kar payı ödemesini 02 Ocak 2024 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231403
BIST
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16:087.575
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 104,90
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:0829,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2137
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:0832,6021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0954
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:081.975,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.975,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.008.985.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.501.076.990
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|4.119.926.431
|% 3,19
|
|EREGL
|42,02
|2.697.461.355
|% 2,49
|
|ASTOR
|101,50
|2.672.679.709
|% 7,64
|
|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
|
|SKBNK
|4,29
|1.029.589.468
|% -0,23
|
|EKGYO
|7,08
|976.727.969
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
|
|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,36
|405.798.784
|% 3,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7271
|% 0,72
|
|Euro
|32,5934
|32,6021
|% -0,29
|
|Sterlin
|37,4753
|37,6632
|% 0,12
|
|Frank
|34,8567
|35,0667
|% -0,32
|
|Riyal
|7,9025
|7,9422
|% 0,70
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|