***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 35.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 162.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı Kayıtlı Sermaye tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi ile 2024- 2028 yıllarına uzatılmasına, Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242258BIST