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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.01.2024 17:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 35.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 162.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı Kayıtlı Sermaye tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi ile 2024- 2028 yıllarına uzatılmasına, Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242258


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