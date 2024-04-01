***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2024 15:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
1 Ocak 2024 – 29 Mart 2024 (2024 yılı birinci dönem) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,1445 TL (14,45 Kuruş) ve toplamda 2.751.237,20 TL olmak üzere kar payı ödemesini 01 Nisan 2024 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265099
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,1152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2832
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,4627
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.307,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -20,08
|Açılış
|: 2.307,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1114
|32,1152
|% -0,87
|
|Euro
|34,4457
|34,5743
|% -1,32
|
|Sterlin
|40,3565
|40,5588
|% -2,68
|
|Frank
|35,5482
|35,7264
|% -2,40
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,54
|903,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,50
|1.001,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,92
|87,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.238,53
|2.238,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem