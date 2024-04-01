***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2024 – 29 Mart 2024 (2024 yılı birinci dönem) dönemi için Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (AYA), pay başına 0,1445 TL (14,45 Kuruş) ve toplamda 2.751.237,20 TL olmak üzere kar payı ödemesini 01 Nisan 2024 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265099BIST