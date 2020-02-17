***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:46
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-.31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-.31.12.2019 dönemi Gelir Tablosu ,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup ,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819431
BIST
14:31120.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 758,98
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:316,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:316,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:31307,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,83
|Açılış
|: 307,26
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,34
|636.656.408
|% 15,97
|
|TSPOR
|5,40
|196.639.532
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,77
|45.356.229
|% 14,33
|
|OSTIM
|2,47
|104.445.059
|% 10,27
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,16
|29.647.342
|% -10,22
|
|ERBOS
|24,96
|14.254.297
|% -9,17
|
|QNBFB
|49,00
|1.227.053
|% -7,28
|
|HUBVC
|40,08
|39.334.585
|% -7,18
|
|ARSAN
|4,94
|6.694.721
|% -6,97
|
|ASELS
|29,62
|1.219.865.046
|% 1,86
|
|THYAO
|15,27
|1.197.783.685
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,34
|636.656.408
|% 15,97
|
|ODAS
|2,24
|529.543.014
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|359.581.753
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|529.543.014
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,34
|636.656.408
|% 15,97
|
|BJKAS
|2,96
|263.886.989
|% 2,78
|
|KARSN
|1,92
|168.895.097
|% -2,54
|
|PETKM
|4,16
|359.581.753
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8437
|7,8831
|% -0,41
|
|Frank
|6,1316
|6,1686
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6066
|1,6147
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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14:46HATEK
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Endeks 120, 922 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 7, 889.00 milyon TL de
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14:42BANVT
Yüzde 4.56 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 096 adet işlem