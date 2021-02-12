***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 11:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-.31.12.2020 dönemi Gelir Tablosu ,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup ,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909293
BIST
11:591.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
11:597,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:598,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:59410,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,56
|Açılış
|: 410,91
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:59
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.247.433
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.878.362
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|49.668.966
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.068.118
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.411.371
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,10
|524.896.075
|% 0,29
|
|SASA
|33,46
|486.383.412
|% 6,90
|
|DOHOL
|3,58
|391.972.732
|% -2,45
|
|KOZAA
|18,32
|366.566.957
|% 1,83
|
|EREGL
|15,15
|349.277.954
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,56
|290.704.807
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,58
|391.972.732
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,39
|120.816.672
|% -2,11
|
|TSKB
|1,76
|143.297.092
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|114.047.740
|% -0,69
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0275
|7,0295
|% 0,05
|
|Euro
|8,5050
|8,5098
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6626
|9,7111
|% -0,15
|
|Frank
|7,8522
|7,8995
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8686
|1,8780
|% 0,07
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,62
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-20,13
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,07
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,61
|
Seans Raporu
11:59
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL
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12:13XU050
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