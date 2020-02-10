***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.02.2020 14:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817968
BIST
16:50117.504
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -3.511,25
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:506,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:506,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:50304,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,59
|Açılış
|: 304,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.074.841
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.424.593
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,74
|50.127.864
|% 10,68
|
|RYSAS
|10,78
|19.513.227
|% 8,02
|
|TSPOR
|3,42
|824.112.406
|% 7,89
|
|LINK
|28,00
|3.604.177
|% -15,92
|
|DOKTA
|46,30
|60.888.604
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|145.464
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|9.489.357
|% -11,03
|
|THYAO
|14,00
|1.841.237.145
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,42
|824.112.406
|% 7,89
|
|PETKM
|3,95
|573.491.123
|% -3,89
|
|ASELS
|23,78
|525.098.175
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,80
|504.994.830
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,21
|374.814.289
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,42
|824.112.406
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,63
|365.464.625
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|504.994.830
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|371.636.105
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7631
|7,8020
|% 0,44
|
|Frank
|6,1318
|6,1687
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5998
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|3,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|