***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851559
BIST
14:39110.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 16,62
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:396,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8585
En Düşük
6,8328
14:397,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:39378,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,71
|Açılış
|: 378,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|173.868.186
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.517.771
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.253
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|73.897.398
|% 9,94
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.279.282
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.162.583
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|30.700.097
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,41
|861.591.667
|% 5,08
|
|ASELS
|32,08
|509.657.444
|% -1,35
|
|GARAN
|8,15
|499.027.527
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.513.734
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|315.567.315
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|150.760.858
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|283.977.698
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|315.567.315
|% 0,47
|
|ECILC
|6,41
|861.591.667
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6256
|% -0,03
|
|Frank
|7,1864
|7,2297
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.475
|-5,80
|
|Tam
|2.526
|2.540
|-9,80
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-2,90
|
|Çeyrek
|617
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,62
|
Seans Raporu
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-
14:55TRGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 090, 788 adet işlem
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14:54MNDRS
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 771, 245 adet işlem
-
14:53CASA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 27 kaybederek (% -0.20 ) 127, 731
-
14:52XU100
Endeks 110, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 065.00 milyon TL de