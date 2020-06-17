***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851562
BIST
14:46110.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,43
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:466,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:467,7032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:46378,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 378,55
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.517.771
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.253
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|74.011.438
|% 9,94
|
|RTALB
|40,06
|175.905.853
|% 9,93
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.344.967
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.170.603
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.062.432
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|ASELS
|32,12
|512.504.336
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|503.569.773
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.597.525
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|150.765.454
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|284.511.691
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6265
|% -0,02
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-3,00
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-6,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|