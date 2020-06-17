***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ANZ izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851565
BIST
14:49111.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 76,19
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:496,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:497,7061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:49378,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,89
|Açılış
|: 378,41
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.520.776
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.340
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.000.146
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|122.872.723
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.554.952
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.206.575
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.240.736
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,41
|863.884.834
|% 5,08
|
|ASELS
|32,10
|516.248.310
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|507.193.591
|% -0,85
|
|GUSGR
|4,38
|332.003.099
|% 3,30
|
|ODAS
|2,16
|318.780.988
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|287.331.023
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|318.780.988
|% 0,47
|
|ADESE
|1,80
|212.003.308
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,59
|157.998.179
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6256
|% -0,03
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,45
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.475
|-6,10
|
|Tam
|2.526
|2.539
|-10,10
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-3,10
|
|Çeyrek
|617
|621
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-0,56
|
Seans Raporu
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15:00RTALB
Yüzde 9.71 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 468, 047 adet işlem
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