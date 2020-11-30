***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.11.2020 08:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu İzahname değişiklik Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890423
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
0
En Düşük
0
18:057,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
18:059,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
18:05446,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,61
|Açılış
|: 446,98
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|15,72
|454.118.240
|% 1,56
|
|RYSAS
|10,04
|171.199.914
|% 0,00
|
|SAYAS
|8,24
|6.246.358
|% 0,00
|
|ADESE
|3,02
|27.139.889
|% 0,00
|
|BIMAS
|69,85
|167.621.500
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,40
|3.570.717
|% -6,25
|
|HATEK
|13,46
|10.751.727
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|GUBRF
|52,20
|1.311.193.603
|% 0,00
|
|IPEKE
|11,85
|135.678.963
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8249
|7,8329
|% 0,25
|
|Euro
|9,3599
|9,3781
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4280
|10,4803
|% 0,68
|
|Frank
|8,6453
|8,6974
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0833
|2,0937
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-13,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,17
|47,17
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 991, 247 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -1.04 ) 1, 478
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17:58XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
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17:56MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
-
17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem