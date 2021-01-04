***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 16:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896702
BIST
17:321.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:327,4008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:329,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:32459,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,90
|Açılış
|: 459,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:32
|NIBAS
|57,20
|26.592.458
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.800.796
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,52
|472.840.235
|% -8,53
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.465.437
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.297.280.402
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.065.604.097
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|725.961.934
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|639.508.980
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|398.727.755
|% 1,69
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3937
|7,4008
|% -0,39
|
|Euro
|9,0951
|9,1078
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0720
|% -1,04
|
|Frank
|8,3537
|8,4041
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% -0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,35
|52,35
|0,55
|
Seans Raporu
17:32
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17:42GOZDE
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 619, 927 adet işlem
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17:40ATAGY
Yüzde 6.17 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 602 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 01 artarak (% 1.28 ) 1, 657
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17:39XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 27, 223.00 milyon TL de
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17:39IPEKE
Yüzde 6.04 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 180, 126 adet işlem