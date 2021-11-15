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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

15.11.2021 15:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Değişikliği Tadil Meni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977741


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 23.957.845 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.182.840.987 % 9,94  
GARAN 11,63 169.592.161 % 9,92  
ISCTR 6,99 915.812.212 % 9,91  
TACTR 30,22 2.999.415 % 9,89  
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Dolar 10,0153 10,0195 % 0,20  
Euro 11,4641 11,4722 % 0,17  
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Frank 10,8413 10,9066 % 0,21  
Riyal 2,6632 2,6765 % 0,18  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.867 0,49  
Altın Gr. 601 601 1,20  
Cumhuriyet 3.973 4.033 11,00  
Tam 3.954 4.053 11,58  
Yarım 1.911 1.961 5,61  
Çeyrek 959 980 2,80  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 -0,12  
Gümüş Gr. 8,11 8,12 -0,02  
B. Petrol 80,94 80,94 -1,23  
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