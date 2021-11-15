***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 15:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Tadil Meni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977741
BIST
16:181.701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 62,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:1810,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0199
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:1811,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0197
|Açılış
|: 11,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:18601,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,98
|Açılış
|: 601,95
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:18
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.592.161
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.812.212
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.718.532
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|PENTA
|177,20
|25.219.580
|% -9,27
|
|VAKFN
|5,93
|137.806.143
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,55
|2.855.100.877
|% -1,52
|
|PETKM
|7,89
|1.663.609.557
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,70
|1.222.623.320
|% 2,53
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|SISE
|9,90
|1.163.635.250
|% 3,56
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|774.518.935
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|549.839.544
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.041.009
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|483.663.220
|% 4,37
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0153
|10,0195
|% 0,20
|
|Euro
|11,4641
|11,4722
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,4205
|13,4878
|% 0,30
|
|Frank
|10,8413
|10,9066
|% 0,21
|
|Riyal
|2,6632
|2,6765
|% 0,18
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32TSPOR
Yüzde 8.76 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 685, 196 adet işlem
-
16:31HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 157, 859 adet işlem
-
16:30AKSGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 985, 940 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 700 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 806.00 milyon TL de
-
16:28SKBNK
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 001, 166 adet işlem