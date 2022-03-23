***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.03.2022 12:13
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012199
BIST
12:162.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
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2.204
En Düşük
2.184
12:1614,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
12:1616,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0148
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
12:16918,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,18
|Açılış
|: 918,33
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
918,55
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ENSRI
|16,94
|31.914.295
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|21.360.187
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.211.654
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,06
|81.223.479
|% 8,79
|
|IDEAS
|25,20
|22.154.514
|% 8,43
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.733.880
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYCES
|68,90
|6.235.474
|% -4,90
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.413.615.846
|% 1,17
|
|THYAO
|28,60
|1.045.972.803
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,26
|707.015.709
|% 0,00
|
|EREGL
|33,36
|657.639.291
|% -1,30
|
|SISE
|14,24
|428.148.596
|% -0,77
|
|GARAN
|12,07
|1.413.615.846
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,07
|348.508.221
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,35
|192.596.023
|% 0,43
|
|ODAS
|1,66
|89.401.388
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,26
|707.015.709
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8222
|14,8264
|% 0,03
|
|Euro
|16,3330
|16,3453
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,5515
|19,6496
|% -0,28
|
|Frank
|15,7916
|15,8868
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% -0,05
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,38
|
|Altın Gr.
|918
|918
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|18,00
|
|Tam
|6.059
|6.210
|27,97
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|13,53
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,06
|