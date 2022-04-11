***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.04.2022 10:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18208 sayılı izni ile Fon'un Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüştürülmesine izin verilmiştir.
Değişiklik kapsamında fon izahnamesinde yapılan değişikliklere bu bildirimin ekindeki tadil metninden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019051
BIST
11:442.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:4414,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 14,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:4416,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:44927,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,12
|Açılış
|: 927,56
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
927,86
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SANKO
|11,39
|11.251.381
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.596.662
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,74
|23.843.512
|% 9,77
|
|KONKA
|18,02
|146.030.632
|% 9,68
|
|DOHOL
|3,90
|641.223.927
|% 8,94
|
|MARTI
|1,87
|80.523.227
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,47
|14.041.296
|% -3,61
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|LIDER
|18,16
|39.716.767
|% -2,73
|
|MERIT
|32,98
|4.958.696
|% -2,71
|
|GARAN
|13,65
|1.782.360.912
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,87
|1.016.039.404
|% 4,28
|
|THYAO
|35,44
|945.171.680
|% 0,34
|
|ASELS
|28,08
|897.552.847
|% 0,65
|
|SISE
|17,15
|803.142.809
|% 1,48
|
|TSKB
|1,67
|393.033.615
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,87
|1.016.039.404
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,68
|517.184.985
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,90
|641.223.927
|% 8,94
|
|ODAS
|2,21
|341.978.854
|% -1,34
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7383
|14,7420
|% -0,01
|
|Euro
|16,0785
|16,0883
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1413
|19,2373
|% -0,10
|
|Frank
|15,7011
|15,7956
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% -0,03
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|8,12
|
|Altın Gr.
|926
|926
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,83
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:56LIDFA
Yüzde 5.63 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 179 adet işlem
-
11:54XU100
Endeks 2, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 18, 129.00 milyon TL de
-
11:54NETAS
Yüzde 4.32 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 787 adet işlem
-
11:53TRGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 800, 696 adet işlem
-
11:52LUKSK
Yüzde 4.45 oranında artışla 71.60 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 297 adet işlem