***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18208 sayılı izni ile Fon'un Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüştürülmesine izin verilmiştir.Değişiklik kapsamında fon izahnamesinde yapılan değişikliklere bu bildirimin ekindeki tadil metninden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019051BIST