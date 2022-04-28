***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname'nin 7.1.3. nolu maddesinde Fon'un işlem yaptığı aracı kurumların ve komisyon bilgilerinin güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024822BIST