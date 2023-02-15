***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2023 11:01
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113471
BIST
11:454.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,62%
|| 433,60
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4518,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4520,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:451.112,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.112,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BIMAS
|132,00
|500.095.971
|% 10,00
|
|NUHCM
|125,40
|4.634.408
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.615.852
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|381.457.765
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|446.554.199
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|YBTAS
|83.963,40
|251.890
|% -4,37
|
|THYAO
|139,90
|2.715.606.161
|% 9,98
|
|EREGL
|41,32
|1.205.944.051
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,70
|1.156.662.122
|% 9,81
|
|SISE
|42,70
|1.019.029.080
|% 9,99
|
|KCHOL
|75,80
|680.242.639
|% 9,93
|
|YKBNK
|8,90
|594.944.939
|% 9,47
|
|EKGYO
|7,20
|406.871.691
|% 9,92
|
|ALBRK
|3,43
|155.421.004
|% 8,54
|
|SKBNK
|2,56
|115.684.736
|% 9,40
|
|PETKM
|15,49
|615.102.325
|% 9,94
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,2166
|20,2264
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7126
|22,8265
|% -0,66
|
|Frank
|20,3150
|20,4374
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0083
|5,0334
|% 0,07
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,74
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,23
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.557
|7.620
|-98,00
|
|Yarım
|3.692
|3.729
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-0,97
|
Seans Raporu
11:43
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11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 490, 53 artarak (% 9.84 ) 5, 475
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11:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALMAD, TCELL
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11:58XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 6 üstünde . İşlem hacmi 23, 631.00 milyon TL de
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11:53XU100
Endeks 4, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 64 üstünde . İşlem hacmi 23, 384.00 milyon TL de
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TOASO, ALARK