***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.05.2023 10:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144107
BIST
10:184.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,28
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1819,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1821,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0828
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:181.241,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.241,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:16
|GRTRK
|25,74
|2.402.906
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|13.688.895
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|GOODY
|15,30
|59.344.689
|% 9,44
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,94
|5.010.974
|% -8,73
|
|EGSER
|25,74
|23.931.263
|% -8,33
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|483.486.642
|% 9,96
|
|THYAO
|128,10
|383.775.505
|% 0,23
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|SISE
|37,32
|175.835.930
|% 1,25
|
|EKGYO
|5,97
|116.219.017
|% -0,67
|
|KOZAL
|18,77
|191.928.651
|% -0,58
|
|GSRAY
|8,46
|75.360.231
|% -6,00
|
|EREGL
|32,92
|292.699.409
|% -0,66
|
|YKBNK
|9,42
|83.454.071
|% -0,53
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4619
|19,4774
|% 0,20
|
|Euro
|21,4207
|21,4555
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,2726
|24,3943
|% 0,17
|
|Frank
|21,6400
|21,7704
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1771
|5,2030
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,16
|