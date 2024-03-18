***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.03.2024 09:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259468
BIST
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12:598.820
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,38
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
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8.751
En Yüksek
8.863
12:5932,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
12:5935,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1248
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
12:592.237,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,68
|Açılış
|: 2.237,77
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|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ICUGS
|16,90
|7.985.674
|% 7,64
|
|BRKVY
|193,00
|16.688.486
|% 6,22
|
|KUVVA
|44,32
|379.202
|% 3,75
|
|BEGYO
|6,47
|153.231.793
|% 1,89
|
|AZTEK
|131,20
|46.484.795
|% 0,15
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.440.552
|% -9,98
|
|AKFYE
|28,62
|301.570.629
|% -9,94
|
|CATES
|60,55
|584.955.227
|% -8,60
|
|VRGYO
|52,45
|154.884.020
|% -7,82
|
|BORSK
|42,02
|324.808.888
|% -6,99
|
|ALVES
|56,55
|1.827.359.507
|% -6,91
|
|PATEK
|157,30
|1.412.285.570
|% -3,62
|
|REEDR
|54,00
|1.328.967.458
|% -6,57
|
|OBAMS
|52,20
|1.283.693.548
|% -5,09
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.440.552
|% -9,98
|
|ALVES
|56,55
|1.827.359.507
|% -6,91
|
|LMKDC
|34,34
|945.670.597
|% -3,21
|
|REEDR
|54,00
|1.328.967.458
|% -6,57
|
|OBAMS
|52,20
|1.283.693.548
|% -5,09
|
|BEGYO
|6,47
|153.231.793
|% 1,89
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2980
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2327
|35,2428
|% 0,36
|
|Sterlin
|41,9270
|42,1372
|% 0,82
|
|Frank
|37,2433
|37,4300
|% 0,77
|
|Riyal
|8,7822
|8,8262
|% 0,81
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|920,86
|922,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,09
|1.072,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,06
|86,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,86
|2.154,22
|% 0,66
|