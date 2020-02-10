***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.02.2020 14:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817962
BIST
15:06120.305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -710,01
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:066,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:066,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:06304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.724.689
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,70
|492.056.234
|% 16,72
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.410
|% 14,65
|
|DESA
|5,87
|32.688.367
|% 14,20
|
|RYGYO
|11,76
|139.664.161
|% 13,73
|
|DOKTA
|47,66
|51.287.556
|% -12,47
|
|LINK
|29,48
|2.631.839
|% -11,47
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,72
|6.426.673
|% -8,49
|
|THYAO
|14,40
|1.043.165.823
|% -0,48
|
|TSPOR
|3,70
|492.056.234
|% 16,72
|
|SASA
|9,63
|306.499.598
|% 4,45
|
|GARAN
|11,91
|262.060.450
|% -0,50
|
|SISE
|5,54
|245.546.819
|% 0,18
|
|IHLGM
|1,30
|219.206.267
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,70
|492.056.234
|% 16,72
|
|EKGYO
|1,69
|221.846.088
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,63
|187.508.632
|% 8,67
|
|GUSGR
|2,81
|241.658.501
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7505
|7,7893
|% 0,28
|
|Frank
|6,1290
|6,1659
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5997
|1,6077
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|2,08
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,33
|54,33
|-0,12
|