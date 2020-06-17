***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.06.2020 14:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851555
BIST
14:40110.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,97
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:406,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:407,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:40378,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,73
|Açılış
|: 378,59
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.517.771
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.253
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|74.011.438
|% 9,94
|
|RTALB
|40,06
|175.905.853
|% 9,93
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.344.967
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.170.603
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.062.432
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|ASELS
|32,12
|512.504.336
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|503.569.773
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.597.525
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|150.765.454
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|284.511.691
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6265
|% -0,02
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,04
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.475
|-6,00
|
|Tam
|2.526
|2.539
|-10,00
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,58
|
Seans Raporu
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14:51DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 935 adet işlem
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14:49ECILC
Yüzde 5.25 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 118, 739 adet işlem
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14:48BALAT
Yüzde 4.09 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 145 adet işlem
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14:47XU100
Endeks 111, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 9, 933.00 milyon TL de
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14:47EGCYH
Yüzde 8.86 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 853 adet işlem