***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.11.2020 08:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Birinci Değişken Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890426
BIST
10:061.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,10
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.309
10:067,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:069,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:06447,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,85
|Açılış
|: 447,70
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|13.039.507
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|TDGYO
|14,85
|2.577.462
|% 9,27
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|QNBFL
|147,50
|388.897
|% -6,76
|
|POLTK
|335,00
|138.690
|% -6,42
|
|GARAN
|9,02
|80.817.248
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,16
|76.209.729
|% -0,46
|
|PETKM
|4,21
|65.151.587
|% -0,47
|
|SISE
|6,78
|45.587.331
|% -1,45
|
|TSKB
|2,26
|45.508.887
|% -6,22
|
|EKGYO
|2,16
|76.209.729
|% -0,46
|
|TSKB
|2,26
|45.508.887
|% -6,22
|
|TEKTU
|2,01
|38.198.148
|% 1,01
|
|PETKM
|4,21
|65.151.587
|% -0,47
|
|ITTFH
|2,39
|35.648.387
|% 1,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8220
|7,8301
|% 0,21
|
|Euro
|9,3584
|9,3705
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4341
|10,4865
|% 0,74
|
|Frank
|8,6508
|8,7029
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,39
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-11,41
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,99
|