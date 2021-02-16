***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.02.2021 10:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909827
BIST
10:071.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.573
En Düşük
1.569
10:076,9185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0457
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:078,3992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:07405,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,49
|Açılış
|: 405,75
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|5.322.882
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|21.668.344
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|PKENT
|1.716,10
|173.560
|% -5,20
|
|SASA
|40,30
|134.627.736
|% 6,44
|
|KOZAL
|149,10
|111.523.160
|% 0,27
|
|IPEKE
|16,69
|70.472.768
|% 1,95
|
|GUBRF
|76,10
|66.984.376
|% 4,03
|
|TCELL
|17,25
|51.827.756
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,09
|11.677.020
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,49
|9.762.469
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|25.043.122
|% 0,25
|
|PETKM
|5,13
|31.056.781
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,68
|9.779.730
|% -0,59
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9142
|6,9182
|% -0,66
|
|Euro
|8,3943
|8,4011
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,6147
|9,6629
|% -0,41
|
|Frank
|7,7552
|7,8019
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8398
|1,8490
|% -0,61
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,01
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,23
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
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10:16ERBOS
Yüzde 7.44 oranında artışla 76.55 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 741 adet işlem
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10:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EKGYO, BIMAS
-
10:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, GUBRF, KOZAL
-
10:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.45 ) 1, 376
-
10:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, NIBAS, ISKPL, BALAT, CASA