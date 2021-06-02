***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
aha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939600
BIST
17:091.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:098,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0910,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1094
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:09526,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,39
|Açılış
|: 526,95
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.688.699
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.313.598
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.585.619
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|27.844.822
|% -9,49
|
|IZFAS
|6,66
|15.398.770
|% -9,14
|
|METUR
|25,08
|35.606.189
|% -9,13
|
|OYAYO
|8,21
|13.006.238
|% -7,44
|
|SASA
|36,00
|1.503.185.660
|% 6,19
|
|THYAO
|13,66
|1.328.288.247
|% 1,26
|
|GARAN
|8,07
|1.182.415.326
|% -0,37
|
|PETKM
|6,41
|758.786.830
|% 2,89
|
|TUPRS
|101,60
|752.231.884
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,22
|608.851.712
|% 0,45
|
|ODAS
|2,16
|348.681.866
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.182.415.326
|% -0,37
|
|PETKM
|6,41
|758.786.830
|% 2,89
|
|TSKB
|1,37
|140.941.584
|% 0,74
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6131
|8,6149
|% 1,13
|
|Euro
|10,5102
|10,5181
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,1441
|12,2050
|% 1,05
|
|Frank
|9,5255
|9,5828
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2853
|2,2968
|% 0,91
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,81
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.471
|3.558
|48,83
|
|Yarım
|1.678
|1.721
|23,62
|
|Çeyrek
|841
|861
|11,81
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,09
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|0,31
|