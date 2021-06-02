***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939602
BIST
17:061.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:068,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0610,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1020
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:06526,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.688.699
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.313.598
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.585.619
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|27.844.822
|% -9,49
|
|IZFAS
|6,66
|15.398.770
|% -9,14
|
|METUR
|25,08
|35.606.189
|% -9,13
|
|OYAYO
|8,21
|13.006.238
|% -7,44
|
|SASA
|36,00
|1.503.185.660
|% 6,19
|
|THYAO
|13,66
|1.328.288.247
|% 1,26
|
|GARAN
|8,07
|1.182.415.326
|% -0,37
|
|PETKM
|6,41
|758.786.830
|% 2,89
|
|TUPRS
|101,60
|752.231.884
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,22
|608.851.712
|% 0,45
|
|ODAS
|2,16
|348.681.866
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.182.415.326
|% -0,37
|
|PETKM
|6,41
|758.786.830
|% 2,89
|
|TSKB
|1,37
|140.941.584
|% 0,74
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6099
|% 1,07
|
|Euro
|10,5075
|10,5107
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 1,04
|
|Frank
|9,5222
|9,5796
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% 0,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:18FORMT
Yüzde 4.92 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 361, 216 adet işlem
-
17:17YKGYO
Yüzde 9.05 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 801 adet işlem
-
17:16BEYAZ
Yüzde 7.09 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 817 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 669.00 milyon TL de
-
17:15OSTIM
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 795, 596 adet işlem