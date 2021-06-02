***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939603
BIST
17:041.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:048,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0903
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0410,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:04526,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,45
|Açılış
|: 526,00
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:02
|DESA
|12,32
|10.329.086
|% 10,00
|
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.606.747
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|MRGYO
|1,26
|14.580.938
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,61
|15.228.399
|% -9,82
|
|DARDL
|19,07
|27.764.956
|% -9,10
|
|METUR
|25,10
|35.450.318
|% -9,06
|
|OYAYO
|8,21
|12.867.408
|% -7,44
|
|SASA
|36,02
|1.477.835.162
|% 6,25
|
|THYAO
|13,64
|1.321.294.875
|% 1,11
|
|GARAN
|8,06
|1.156.761.507
|% -0,49
|
|TUPRS
|101,60
|744.769.211
|% 3,04
|
|PETKM
|6,39
|744.179.074
|% 2,57
|
|YKBNK
|2,20
|582.983.590
|% -0,45
|
|ODAS
|2,14
|343.451.507
|% 2,88
|
|GARAN
|8,06
|1.156.761.507
|% -0,49
|
|PETKM
|6,39
|744.179.074
|% 2,57
|
|TSKB
|1,38
|137.690.246
|% 1,47
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6056
|8,6081
|% 1,05
|
|Euro
|10,5041
|10,5105
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1399
|12,2008
|% 1,01
|
|Frank
|9,5225
|9,5798
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% 0,89
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:14YAYLA
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 586, 109 adet işlem
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17:13NIBAS
Yüzde 6.93 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 716 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 254
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, MZHLD, KENT, TRCAS, YAYLA, EPLAS
-
17:10
YAYLA, ESEN, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında