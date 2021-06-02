***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939605
BIST
17:001.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:008,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0878
|Açılış
|: 70,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 70,2500
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0010,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0969
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:007,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 7,72
|
|Önceki Kapanış
|: 7,64
|
7,91
En Düşük
7,64
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.592.941
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.303.355
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.563.161
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,60
|14.709.798
|% -9,96
|
|DARDL
|18,99
|27.494.142
|% -9,49
|
|METUR
|25,10
|35.382.824
|% -9,06
|
|OYAYO
|8,21
|12.844.184
|% -7,44
|
|SASA
|35,94
|1.470.348.267
|% 6,02
|
|THYAO
|13,65
|1.319.275.374
|% 1,19
|
|GARAN
|8,07
|1.156.184.232
|% -0,37
|
|PETKM
|6,39
|742.808.108
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,60
|738.134.996
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,20
|580.656.655
|% -0,45
|
|ODAS
|2,14
|341.547.400
|% 2,88
|
|GARAN
|8,07
|1.156.184.232
|% -0,37
|
|PETKM
|6,39
|742.808.108
|% 2,57
|
|TSKB
|1,38
|137.682.165
|% 1,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6038
|8,6051
|% 1,01
|
|Euro
|10,4995
|10,5057
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,1465
|12,2074
|% 1,07
|
|Frank
|9,5260
|9,5834
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% 0,95
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,77
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.469
|3.556
|46,50
|
|Yarım
|1.676
|1.720
|22,49
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,24
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,08
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|0,28
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 254
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, MZHLD, KENT, TRCAS, YAYLA, EPLAS
-
17:10
YAYLA, ESEN, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10
OYAYO, SUMAS, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10VAKKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 079 adet işlem