***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939610
BIST
16:521.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.435
En Düşük
1.419
16:528,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,8122
En Düşük
8,5189
16:5210,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 10,4750
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|Önceki Kapanış
|: 10,3950
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10,7614
En Düşük
10,4087
16:52526,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,40
|Açılış
|: 526,96
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|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.116.985
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.300.278
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.509.931
|% -10,00
|
|DARDL
|18,91
|26.773.420
|% -9,87
|
|METUR
|25,10
|35.061.521
|% -9,06
|
|IZFAS
|6,77
|13.867.819
|% -7,64
|
|OYAYO
|8,20
|12.711.577
|% -7,55
|
|SASA
|35,98
|1.456.774.131
|% 6,14
|
|THYAO
|13,67
|1.306.820.705
|% 1,33
|
|GARAN
|8,07
|1.154.177.105
|% -0,37
|
|PETKM
|6,37
|704.270.758
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,80
|697.094.401
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,20
|579.823.104
|% -0,45
|
|ODAS
|2,16
|336.126.786
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.154.177.105
|% -0,37
|
|PETKM
|6,37
|704.270.758
|% 2,25
|
|TSKB
|1,37
|137.503.560
|% 0,74
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5990
|8,6020
|% 0,97
|
|Euro
|10,4974
|10,5032
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,1487
|12,2097
|% 1,09
|
|Frank
|9,5285
|9,5859
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% 0,98
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,87
|
|Altın Gr.
|528
|528
|7,30
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|53,82
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|26,03
|
|Çeyrek
|843
|862
|13,01
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|