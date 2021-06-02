***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939599
BIST
17:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:348,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:3410,5113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1026
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:34527,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,71
|Açılış
|: 527,27
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.852.629
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.343.704
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.643.734
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|28.979.565
|% -9,49
|
|METUR
|25,16
|38.115.169
|% -8,84
|
|IZFAS
|6,70
|16.219.509
|% -8,59
|
|TUCLK
|11,99
|98.450.108
|% -8,19
|
|SASA
|35,20
|1.679.617.258
|% 3,83
|
|THYAO
|13,61
|1.394.233.001
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.207.584.212
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|830.876.002
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,40
|781.400.466
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,20
|620.003.464
|% -0,45
|
|ODAS
|2,19
|375.747.772
|% 5,29
|
|GARAN
|8,05
|1.207.584.212
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|830.876.002
|% 2,57
|
|TSKB
|1,37
|141.409.405
|% 0,74
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6075
|8,6085
|% 1,05
|
|Euro
|10,5079
|10,5113
|% 0,99
|
|Sterlin
|12,1771
|12,2381
|% 1,32
|
|Frank
|9,5422
|9,5997
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,45
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.470
|3.557
|47,99
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|23,21
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|
Seans Raporu
17:34
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17:45SANFM
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 970 adet işlem
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17:44OYAYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 735, 478 adet işlem
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 51 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, MZHLD, EPLAS, YAYLA
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17:40
TRCAS, SNGYO, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında