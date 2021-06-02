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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

02.06.2021 14:59



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 280,50 1.091.376 % 10,00  
VAKKO 13,00 70.852.629 % 9,98  
MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 65.343.704 % 9,87  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 8,6075 8,6085 % 1,05  
Euro 10,5079 10,5113 % 0,99  
Sterlin 12,1771 12,2381 % 1,32  
Frank 9,5422 9,5997 % 0,93  
Riyal 2,2902 2,3017 % 1,12  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 3,45  
Altın Gr. 527 527 6,67  
Cumhuriyet 3.482 3.535 45,00  
Tam 3.470 3.557 47,99  
Yarım 1.677 1.721 23,21  
Çeyrek 841 860 11,60  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,10  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,10  
B. Petrol 70,76 70,76 0,51  
Seans Raporu 17:34
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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