***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939606
BIST
16:181.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.434
En Düşük
1.419
16:188,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0787
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:1810,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0780
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:18526,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,71
|Açılış
|: 526,27
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.208.413
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|100.108.938
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.334.867
|% -10,00
|
|METUR
|25,14
|33.260.536
|% -8,91
|
|DARDL
|19,22
|24.229.952
|% -8,39
|
|OYAYO
|8,20
|12.321.106
|% -7,55
|
|IZFAS
|6,79
|13.577.583
|% -7,37
|
|SASA
|36,28
|1.356.138.029
|% 7,02
|
|THYAO
|13,72
|1.229.081.778
|% 1,70
|
|GARAN
|8,06
|993.375.375
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|677.489.751
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,30
|651.311.594
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,21
|508.641.250
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|315.201.985
|% 5,29
|
|GARAN
|8,06
|993.375.375
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|677.489.751
|% 2,25
|
|THYAO
|13,72
|1.229.081.778
|% 1,70
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5950
|8,5977
|% 0,92
|
|Euro
|10,4803
|10,4867
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1319
|12,1927
|% 0,94
|
|Frank
|9,4999
|9,5571
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2837
|2,2952
|% 0,84
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,66
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|41,77
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|20,21
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,10
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,07
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|0,77
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:31TUCLK
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 571, 500 adet işlem
-
16:29ODAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 246, 733 adet işlem
-
16:28SASA
Yüzde 6.49 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 477, 139 adet işlem
-
16:27FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 252, 781 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 65 artarak (% 0.13 ) 1, 254