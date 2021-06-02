***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 14:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939608
BIST
16:541.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
16:548,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:5410,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0908
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:54526,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,40
|Açılış
|: 526,96
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.382.484
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.300.278
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.517.465
|% -10,00
|
|DARDL
|18,94
|27.011.229
|% -9,72
|
|METUR
|25,10
|35.134.282
|% -9,06
|
|IZFAS
|6,76
|13.870.623
|% -7,78
|
|OYAYO
|8,22
|12.715.970
|% -7,33
|
|SASA
|36,02
|1.459.451.076
|% 6,25
|
|THYAO
|13,67
|1.312.693.865
|% 1,33
|
|GARAN
|8,07
|1.154.800.505
|% -0,37
|
|TUPRS
|102,20
|713.641.867
|% 3,65
|
|PETKM
|6,38
|709.912.565
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,20
|580.000.497
|% -0,45
|
|ODAS
|2,15
|336.432.623
|% 3,37
|
|GARAN
|8,07
|1.154.800.505
|% -0,37
|
|PETKM
|6,38
|709.912.565
|% 2,41
|
|TSKB
|1,37
|137.523.204
|% 0,74
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5964
|8,5993
|% 0,94
|
|Euro
|10,4943
|10,4995
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,1465
|12,2074
|% 1,07
|
|Frank
|9,5260
|9,5834
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% 0,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,84
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,21
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|
Seans Raporu
16:54
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17:06OZBAL
Yüzde 4.86 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 747 adet işlem
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17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.12 ) 1, 527
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17:05XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 375.00 milyon TL de
-
17:05OZBAL
Yüzde 4.72 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 064 adet işlem
-
17:04NTGAZ
Yüzde 6.08 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 405, 729 adet işlem