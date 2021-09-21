***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 13:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964704
BIST
13:341.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.404
En Düşük
1.393
13:348,6631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3410,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
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10,1968
En Düşük
10,1034
13:34492,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 492,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YEOTK
|55,00
|165.910.710
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.196.521
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.637.534
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.293.396
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.831
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,84
|2.173.680
|% -5,65
|
|METRO
|1,45
|28.677.132
|% -4,61
|
|THYAO
|13,02
|875.163.794
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|562.164.586
|% 0,88
|
|TEZOL
|17,36
|379.435.651
|% -3,23
|
|TUPRS
|109,10
|303.057.482
|% 1,49
|
|SISE
|8,24
|277.949.147
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|222.771.221
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|127.572.678
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|875.163.794
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|562.164.586
|% 0,88
|
|SISE
|8,24
|277.949.147
|% 0,49
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6592
|8,6631
|% -0,02
|
|Euro
|10,1656
|10,1730
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8190
|11,8783
|% 0,16
|
|Frank
|9,3293
|9,3855
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -0,02
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,13
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|6,00
|
|Tam
|3.241
|3.323
|9,10
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|4,40
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,80
|