***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.10.2021 14:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971015
BIST
16:431.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,27
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:439,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4310,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:43524,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -6,20
|Açılış
|: 524,03
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,76
|133.316.645
|% 9,68
|
|MERIT
|28,74
|55.472.368
|% 8,45
|
|KONTR
|63,20
|222.361.338
|% 6,67
|
|SARKY
|13,32
|42.747.655
|% 6,39
|
|BAYRK
|8,91
|3.213.516
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.119
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.142.544
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.641.902
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.122.559
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.154.385.573
|% -3,67
|
|THYAO
|14,47
|935.881.951
|% 1,19
|
|KRDMD
|6,90
|835.652.231
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,20
|713.610.195
|% 2,56
|
|EREGL
|17,62
|683.317.877
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,88
|611.644.801
|% 2,17
|
|GARAN
|8,92
|2.154.385.573
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|464.151.666
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|233.243.342
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,90
|835.652.231
|% 2,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2058
|9,2098
|% 0,35
|
|Euro
|10,6774
|10,6840
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,6348
|12,6981
|% 0,93
|
|Frank
|9,9333
|9,9932
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4509
|2,4632
|% 0,42
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-25,15
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.447
|3.533
|-42,38
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-20,51
|
|Çeyrek
|836
|855
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,89
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 69 kaybederek (% -0.84 ) 1, 506
-
16:56KATMR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 534, 781 adet işlem
-
16:55IZTAR
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 756 adet işlem
-
16:54KOZAL
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 97.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 673, 854 adet işlem
-
16:52XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 13, 849.00 milyon TL de