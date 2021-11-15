***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 15:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977742
BIST
15:301.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,30
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:3010,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:3011,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0225
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:30599,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,81
|Açılış
|: 599,16
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.304.994
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.208.792
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|913.999.195
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.604.422
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|592.676.054
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|20.046.805
|% -9,11
|
|VAKFN
|5,93
|131.756.699
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,78
|2.331.376.707
|% -0,22
|
|PETKM
|7,88
|1.551.239.852
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.304.994
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,72
|1.147.961.959
|% 2,80
|
|SISE
|9,91
|1.079.764.354
|% 3,66
|
|ADESE
|1,10
|592.676.054
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|546.367.078
|% 6,96
|
|TSKB
|1,70
|729.882.825
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|938.737.598
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|464.736.113
|% 4,85
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0132
|10,0170
|% 0,17
|
|Euro
|11,4675
|11,4750
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,4069
|13,4741
|% 0,19
|
|Frank
|10,8392
|10,9045
|% 0,19
|
|Riyal
|2,6641
|2,6774
|% 0,22
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,51
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.960
|4.024
|2,00
|
|Tam
|3.944
|4.043
|1,43
|
|Yarım
|1.906
|1.956
|0,70
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-1,28
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:40YKBNK
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 076, 354 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.38 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 240 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, BIMAS
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62 artarak (% 4.28 ) 1, 510
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKBNK, GARAN, DOBUR, AKBNK, VAKBN, DIRIT, ISCTR, GOZDE