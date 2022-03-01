***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2022 10:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005660
BIST
10:161.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 32,04
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.980
En Düşük
1.969
10:1613,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0549
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9032
En Düşük
13,7651
10:1615,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0731
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6453
En Düşük
15,4520
10:16851,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,08
|Açılış
|: 851,66
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
852,54
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:16
|HUBVC
|9,13
|2.609.363
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|19.162.479
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|ISBIR
|48,98
|490.780
|% 8,22
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|PKENT
|365,00
|2.651.615
|% -4,35
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|KARYE
|18,51
|6.945.588
|% -3,54
|
|THYAO
|26,24
|325.823.878
|% 2,42
|
|ASELS
|23,12
|261.307.164
|% 3,96
|
|GARAN
|11,31
|214.514.868
|% 2,08
|
|EREGL
|31,68
|195.286.432
|% 1,93
|
|KRDMD
|11,95
|152.782.327
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,63
|86.220.728
|% 1,40
|
|ODAS
|1,33
|26.282.476
|% 2,31
|
|GARAN
|11,31
|214.514.868
|% 2,08
|
|HUNER
|2,94
|48.192.540
|% 3,52
|
|KLGYO
|0,89
|14.673.826
|% 3,49
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8736
|13,8995
|% 0,40
|
|Euro
|15,5663
|15,6449
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,5836
|18,6768
|% 0,28
|
|Frank
|15,0669
|15,1577
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6875
|3,7059
|% 0,13
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-2,67
|
|Altın Gr.
|851
|851
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,09
|