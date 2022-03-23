***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.03.2022 12:13
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012200
BIST
15:522.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -8,59
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:5214,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0248
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8498
En Düşük
14,7784
15:5216,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0345
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:52920,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,95
|Açılış
|: 920,07
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ENSRI
|16,94
|36.228.438
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.150.722
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.576.114
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.051.405
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,13
|80.533.189
|% 9,26
|
|PKENT
|258,20
|65.542.313
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,33
|923.978.145
|% -8,52
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,20
|67.422.715
|% -6,84
|
|AYCES
|68,00
|7.727.984
|% -6,14
|
|GARAN
|12,10
|2.935.053.540
|% 1,42
|
|THYAO
|28,28
|1.695.783.673
|% -0,84
|
|KRDMD
|15,17
|1.222.217.200
|% -0,59
|
|HEKTS
|18,22
|1.043.545.671
|% 5,14
|
|EREGL
|33,28
|1.000.546.080
|% -1,54
|
|DOHOL
|3,33
|923.978.145
|% -8,52
|
|GARAN
|12,10
|2.935.053.540
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,34
|355.041.880
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|570.923.035
|% -1,71
|
|ODAS
|1,60
|216.861.221
|% -3,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8441
|14,8471
|% 0,17
|
|Euro
|16,3140
|16,3246
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,5267
|19,6246
|% -0,41
|
|Frank
|15,8307
|15,9260
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,14
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,74
|
|Altın Gr.
|919
|919
|3,14
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.199
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|35,34
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|17,10
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,64
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, VESTL
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, GARAN, TAVHL
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 99 kaybederek (% -0.56 ) 1, 966
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, KUTPO, ENSRI, NETAS
-
16:06
HEKTS, KTSKR, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında