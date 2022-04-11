***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 10:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019052
BIST
11:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,04
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.422
En Düşük
2.401
11:0514,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 14,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:0516,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0564
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:05922,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,72
|Açılış
|: 922,72
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:05
|SANKO
|11,39
|10.326.000
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.611.504
|% 9,93
|
|KONKA
|17,94
|118.501.642
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,89
|537.260.023
|% 8,66
|
|MIPAZ
|6,64
|15.902.924
|% 8,14
|
|MARTI
|1,89
|61.415.922
|% -6,90
|
|ULUSE
|148,80
|7.870.343
|% -5,40
|
|CEOEM
|11,42
|11.300.486
|% -4,03
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|PSDTC
|28,48
|4.791.749
|% -2,40
|
|GARAN
|13,65
|1.528.582.319
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,84
|895.140.634
|% 3,64
|
|THYAO
|35,42
|805.625.738
|% 0,28
|
|ASELS
|28,14
|740.081.166
|% 0,86
|
|AKBNK
|8,75
|692.737.913
|% 2,94
|
|YKBNK
|4,84
|895.140.634
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,68
|384.382.589
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,89
|537.260.023
|% 8,66
|
|TSKB
|1,65
|204.464.276
|% 3,77
|
|ODAS
|2,24
|257.121.320
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7384
|14,7448
|% 0,01
|
|Euro
|16,0902
|16,1023
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,1391
|19,2351
|% -0,11
|
|Frank
|15,7013
|15,7959
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% -0,03
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,63
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|