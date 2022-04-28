***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 16:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024824
BIST
17:252.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,64
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:2514,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:2515,5698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0567
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:25896,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,05
|Açılış
|: 896,86
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SKBNK
|1,21
|245.464.066
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.795.325
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.518.631
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.040.528
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.919.854
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.222.060
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,86
|47.924.476
|% -8,28
|
|DAGI
|3,35
|35.332.830
|% -6,42
|
|THYAO
|40,92
|6.049.999.803
|% 1,04
|
|GARAN
|15,00
|2.122.082.068
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,04
|1.525.667.720
|% -1,20
|
|EREGL
|33,56
|1.385.120.139
|% -2,27
|
|SISE
|17,83
|1.346.781.678
|% 0,06
|
|ALBRK
|1,26
|527.232.798
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|987.330.830
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,94
|1.275.233.436
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,21
|245.464.066
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,04
|1.525.667.720
|% -1,20
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7953
|14,8097
|% 0,01
|
|Euro
|15,5576
|15,5714
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,3438
|18,4358
|% -0,95
|
|Frank
|15,1486
|15,2399
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9340
|3,9537
|% -0,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-1,64
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 32, 727.00 milyon TL de
-
17:35BMSCH
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 986, 763 adet işlem
-
17:34BMSTL
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 377, 022 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, PGSUS
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 7 kaybederek (% -0.80 ) 2, 192