***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 16:29
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036472
BIST
17:212.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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En Düşük
2.511
17:2117,2340
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:2118,4804
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:211.020,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
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1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.441.819
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.634.934
|% 9,96
|
|FLAP
|4,32
|93.737.670
|% 9,92
|
|FONET
|13,06
|75.359.514
|% 9,84
|
|OYYAT
|68,85
|92.855.862
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.887.665
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.059.315
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,90
|33.730.752
|% -7,89
|
|THYAO
|47,12
|6.659.081.612
|% 0,86
|
|SISE
|22,68
|2.993.774.858
|% 3,75
|
|SASA
|43,42
|2.190.997.269
|% 1,40
|
|SAHOL
|19,76
|1.724.727.404
|% -0,50
|
|TOASO
|63,30
|1.369.637.602
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,64
|656.979.421
|% -1,49
|
|SEGYO
|1,20
|249.060.087
|% -4,76
|
|DOHOL
|4,02
|817.851.976
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,65
|841.940.914
|% 1,53
|
|ODAS
|2,95
|496.138.250
|% 2,79
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2219
|17,2340
|% 0,63
|
|Euro
|18,4284
|18,4804
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,5132
|21,6211
|% 0,50
|
|Frank
|17,5926
|17,6986
|% 0,91
|
|Riyal
|4,5767
|4,5996
|% 0,54
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-12,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,04
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